ВСУ ударили беспилотниками по четырем населенным пунктам в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками четыре населенных пункта в Шебекинском округе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

В Шебекино после взрыва FPV-дрона на территории предприятия повреждены две легковушки и автобус. От детонации второго БПЛА в частном доме выбиты окна. Из-за атаки третьего дрона на парковке повреждены шесть автомобилей и остекление административного здания. Еще одно транспортное средство полностью уничтожено.

В селе Белянка Шебкинского округа после атаки нескольких дронов посечены фасад здания предприятия и три грузовика.

В селе Козьмодемьяновка из-за удара FPV-дрона поврежден автомобиль.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника в частном домовладении пробита крыша, осколками посекло остекление и забор.