Путевка в достойное будущее: в базовом техникуме СГОКа - выпускной

Фото предоставлено пресс-службой СГОКа.

Руководители Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) вручили дипломы выпускникам базового учебного заведения — Старооскольского индустриально-технологического техникума. Торжественная церемония стала важным событием для 230 молодых специалистов, завершивших обучение по 11 востребованным направлениям.

Выпускники техникума участвуют в стратегическом партнерстве со Стойленским ГОКом: здесь они проходят производственную и преддипломную практику, а также сдают независимую оценку квалификации в экзаменационном центре предприятия. Благодаря такому формату ребята получают не только диплом, но и официальное свидетельство, подтверждающее их профессиональный уровень в любой точке страны, что значительно повышает шансы на трудоустройство. В этом году 50% выпускников уже получили предложения работать на СГОКе.

Фото предоставлено пресс-службой СГОКа.

— Сегодняшние выпускники — это не только обладатели дипломов, но и будущий кадровый резерв для нашего предприятия, — подчеркнул директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков. — Мы рады, что можем лично поздравить ребят и вручить им главный документ об образовании. Важно, чтобы молодые специалисты сразу применяли полученные знания на практике и росли внутри команды.

Во время учебы иногородним студентам предоставляется общежитие, созданы условия для развития профессиональных, творческих и спортивных навыков. Многие из новоиспеченных специалистов уже сделали первые шаги на комбинате — часть совмещала учебу и работу еще с третьего курса. Теперь их ждет полноценная профессиональная жизнь и новые задачи на современном производстве.