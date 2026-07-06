Двое детей и четверо взрослых ранены при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданский транспорт в Белгородской области. В результате очередного целенаправленного удара противника ранены шесть мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Подробности сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным оперативных служб, украинский дрон атаковал пассажирский автобус на участке дороги Никольское – Таврово в Белгородском округе. От удара беспилотника годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. По оценке медиков, малышка находится в тяжелом состоянии. Также пострадал десятилетний мальчик – у него диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Обоих детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, во вторую городскую больницу Белгорода для обследования доставили троих взрослых пострадавших. Еще одной женщине медики «скорой» оказали необходимую помощь на месте происшествия, она отказалась от предложенной госпитализации.

Автобус в результате нанесенного удара поврежден.

- Сегодня киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность, напав на мирных граждан. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их восстановление держу на личном контроле. Обеспечим все необходимое для их скорейшего выздоровления. Подобные действия не имеют оправдания, - написал в соцсети врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.