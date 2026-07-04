Парламентарии Белгородчины готовятся к очередному заседанию

Фото: архив пресс-службы Белгородской облдумы

Председатель парламента Белгородчины Юрий Клепиков поделился подробностями работы депутатов в рамках совместного заседания комитетов облдумы по социальной политике, по экономике, промышленности и предпринимательству, по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии.

Среди обсуждаемых вопросов Юрий Николаевич отметил законопроект, предполагающий предоставление «Матерям – героиням» бесплатно в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Спикер заксобрания напомнил, что данное звание присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Фото: архив пресс-службы Белгородской облдумы

Другой важной темой стало обращение с бездомными животными. Для более углубленного ее обсуждения на заседание комитета были приглашены представители исполнительных органов области, местного самоуправления, правоохранительных органов.

- Мы всецело разделяем обеспокоенность проблемой обеспечения защиты населения от нападения собак — в особой зоне риска находятся дети. Вопрос сложный и спорный: с одной стороны, необходимо сделать все, чтобы оградить наших земляков от угрозы, с другой — подходить к ситуации гуманно. Приоритет безопасности людей безусловен, но он не отменяет потребности в продуманной, системной работе, которая позволит решать проблему без крайностей, - подчеркивает Юрий Николаевич. И отмечает в числе необходимых к принятию мер настройку четкого механизма отлова, содержания и учета безнадзорных животных, поддержку волонтерских инициатив и просветительскую работу с населением.

Фото: архив пресс-службы Белгородской облдумы

Кроме этого, на прошедшем заседании депутаты рассмотрели поправки к обсуждаемому ранее законопроекту, предполагающему установление на территории Белгородской области ограничений розничной продажи несовершеннолетним лицам моторного топлива — поступило предложение о корректировке названия данной законодательной инициативы. На предстоящем заседании Думы, 9 июля, этот проект закона будет рассмотрен уже во втором чтении.

Еще несколько вопросов были связаны с обращениями других регионов в Правительство и Государственную Думу РФ, а также с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами. Например, планируется внести изменения, касающиеся срока вступления в силу норм, определяющих перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.