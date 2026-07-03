196 БпЛА ВСУ атаковали 50 населенных пунктов Белгородской области

В посёлке Красная Яруга повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 11 муниципалитетах Белгородской области 50 населенных пунктов атаковали ВСУ 2 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины восемь снарядов и 196 беспилотников нанесли удары по трем городам, восьми поселкам, 35 селам и четырем хуторам.

В селе Нечаевка повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб один человек, ранены семь. Повреждены 42 машины, 25 домов (шесть – МКД), пять коммерческих объектов, пять инфраструктурных объектов, пять хозпостроек, четыре единицы спецтехники, две газовые трубы, две надворные постройки, два административных здания, два технических сооружения, два грузовика, объекты энергетической инфраструктуры, корпус предприятия, «ГАЗель», газопровод, гараж и линия электропередачи.

В городе Шебекино поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.