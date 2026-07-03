Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Бессоновка

На «скорой» пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Белгородский округ подвергся атакам ВСУ 3 июля. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В селе Бессоновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил ранения плеча, спины и голени. На «скорой» его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. Также посечены окна частного дома.

В селе Репное разбиты окна и повреждена кровля частного дома.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.