Территория творчества: креатив и талант сотрудников Стойленского ГОКа

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел финал конкурса «Территория творчества», посвященного 65-летию предприятия. 35 сотрудников комбината проявили себя в двух номинациях: «Выставка-экспозиция» и «Сценическое мастерство».

В «Выставке-экспозиции» жюри оценило 59 работ от 18 участников: фотографии, картины, декоративные изделия. Каждая работа отличалась своим стилем и подходом.

На сцене соревновались исполнители вокальных, инструментальных и поэтических произведений. Организаторы и члены жюри отметили искренность исполнения, артистизм, а главное — смелость выйти за пределы привычного рабочего дня.

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

– На Стойленском ГОКе я работаю уже 26 лет, и здесь, правда, как в одной большой семье: мы давно и хорошо знаем друг друга, встречаемся не только на работе, но и в других цехах, делимся опытом, поддерживаем, — поделилась эмоциями одна из победителей конкурса, машинист крана Наталья Косянюк. — Каждый раз удивляюсь, сколько у нас талантливых людей!

Победителей определили по итоговым баллам — все они получили заслуженные дипломы, подарочные сертификаты и корпоративные подарки. Выбрать лауреатов оказалось непросто, поэтому число призёров и победителей возросло вдвое от намеченного.

Посмотреть фото и видео конкурса можно на официальной странице СГОК Вконтакте.

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

Организаторы уверены: такие конкурсы помогают коллективу лучше узнавать друг друга и вовлекают креативных людей в корпоративную жизнь.

— На СГОКе сильны традиции поддержки и взаимодействия. «Территория творчества» еще раз это подтвердила: среди инженеров и рабочих, специалистов и управленцев есть место ярким идеям, вдохновляющим проектам и личным победам, — комментирует директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков.