Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому селу Белянка

В Борисовском округе в селе Березовка дрон взорвался возле частного дома - выбиты окна. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область 3 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала при взрыве дрона в селе Белянка. У нее диагностировали минно-взрывную травму и ранение ягодичной области. После оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В городе Шебекино повреждены грузовик, частный дом и хозпостройка, в Корочанском округе в селе Проходное – машина и коммерческий объект, в селе Новая Деревня Белгородского округа – грузовик, в Грайворонском округе в селе Санково – легковушка, в селе Дорогощь – частный дом, в поселке Красная Яруга – частный дом, в Борисовском округе в селе Березовка – частный дом.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.