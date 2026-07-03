Два человека ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Поляна

На «скорой» пострадавших везут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шебекинском округе в поселке Поляна беспилотник взорвался на предприятии 3 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

У мужчины ранены спина и нога, у женщины - живот и ноги. На «скорой» их везут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены административное здание и машина.

В Ракитянском округе хутор Семейный подвергся атаке дрона — перебита газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шебекино повреждены две машины и оборудование коммерческого объекта, в селе Белянка Шебекинского округа - микроавтобус и легковушка, в Белгороде - остекление многоквартирного дома, в Ракитянском округе на хуторе Семейный перебита газовая труба.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.