Шесть человек ранены при ударе врага по Белгородской области 3 июля

На месте атаки в Шебекино загорелся автомобиль: пожарные ликвидировали возгорание. Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Во время атак со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей 3 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино при взрыве FPV-дрона две женщины и мужчина получили о ранения ног. Всех пострадавших бойцы самообороны доставили в ЦРБ. После оказания помощи их перенаправят в городскую больницу №2 Белгорода.

В городе повреждены три многоквартирных дома, коммерческий объект и шесть машин, в селе Белянка Шебекинского округа - административное здание предприятия и «КамАЗ».

В селе Новая Таволжанка у мужчины ранения грудной клетки, живота и ног. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в областную клиническую больницу.

В селе Красный Октябрь поврежден газопровод и кабина грузовмка. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал машину. Мужчину с ранением ноги на попутном транспорте доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу. Машина повреждена.

В Краснояружском округе на хуторе Фищево мужчина получил ранение головы. Пострадавшему оказали помощь в Краснояружской ЦРБ, лечить будет амбулаторно.

В Шебекино поврежден «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Грайворон повреждено здание социального объекта, в селе Дорогощь Грайворонского округа - частный дом, в Белгородском округе в селе Бочковка – социальный объект, в селе Красный Октябрь - газопровод и кабина грузовика, в Валуйском округе на хуторе Леоновка – легковушка.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.