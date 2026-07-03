Женщина погибла, еще одна ранена при обстреле Белгорода 3 июля утром

Повреждены пять машин. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ 3 июля утром. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.

- Еще одна женщина получила ранение, ей оказывается вся необходимая помощь, - уточнил в своих соцсетях врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание – пожарные работают на месте.

Враг нанес серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов нет света и воды. Повреждены пять машин. Все аварийные службы находятся на местах.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.