Новые возможности: еще 20 объектов «Пилара» доступны для размещения оборудования в Черноземье

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«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, с начала 2026 года увеличила парк антенно-мачтовых сооружений на 20 объектов в регионах, входящих в состав макрорегиона «Черноземье». Новые башни инфраоператора уже доступны для аренды и размещения оборудования компаний-партнеров.

«Пилар» продолжает расширять инфраструктуру, с начала года компания построила 20 новых объектов в регионах, входящих в состав макрорегиона «Черноземье»: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской областях и Республике Мордовии. Антенно-мачтовые сооружения размещены с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон, сельскохозяйственных территорий и транспортных магистралей.

Использование вышек «Пилара» позволяет компаниям-партнерам обеспечивать города и сельские поселения связью, телерадиовещанием и интернетом без капитальных затрат на строительство собственных вышек. На арендованных опорах может быть размещено разнообразное телекоммуникационное оборудование: антенно-фидерные системы, базовые станции, системы мониторинга эфира, установки для конвергентных решений и другое. Сегодня каждый третий клиент башенной компании – региональный оператор в сфере телекоммуникаций, а каждый четвертый – телерадиовещатель. Кроме того, «Пилар» активно наращивает сотрудничество с ИТ-сектором, лесными хозяйствами, агросектором и рекламными агентствами.

Масштабная сеть антенно-мачтовых сооружений требует единого подхода к строительству и обслуживанию объектов, строгого соблюдения стандартов безопасности и тщательного контроля сроков и качества проведения работ. Поддерживать заданную высокую планку «Пилару» позволяют собственные бригады строительно-монтажного управления (СМУ). В регионах присутствия компании работает более 35 специализированных бригад: с начала 2025 года штатные инженеры выполнили более 3500 работ по комплексному монтажу и обслуживанию на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:

«Мы продолжаем расширять сеть антенно-мачтовых сооружений в макрорегионе «Черноземье» и развивать партнерства с компаниями, представляющими различные сектора экономики. Размещение оборудования на арендованных объектах «Пилара» позволяет нашим клиентам не тратить ресурсы на строительство собственных опор, а инвестировать их в развитие бизнеса и повышение качества сервиса. Мы не просто предоставляем АМС для размещения оборудования, а полностью отвечаем за безопасность объектов и их своевременное техническое обслуживание, кроме того, обеспечиваем клиентам удобный и прозрачный процесс отслеживания статусов технических условий размещения оборудования».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Спрос на инфраструктурный шеринг постоянно растет, в том числе среди операторов мобильной связи и компаний, предоставляющих широкополосный доступ в интернет. В прошлом году «Пилар» вложил 238 млн рублей в развитие башенной инфраструктуры в регионах, входящих в состав макрорегиона «Черноземье». В 2026 году работы по строительству новых опор продолжаются, что позволит обеспечить большему числу партнеров оптимальные условия размещения и качественный сервис, а жителям сельской местности и загородным производствам – стабильный доступ к услугам связи и новые цифровые возможности».

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