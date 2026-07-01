Трое человек пострадали при атаке ВСУ по Белгородской области

Фото оперштаба региона.

Три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак со стороны ВСУ 1 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили ранения рук. На «скорой» их везут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждена хозпостройка.

В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина, получивший акубаротравму в результате атаки на спецтехнику в городе Шебекино.

В селе Отрадное Белгородского округа от удара FPV-дрона в двух частных домах и двух надворных постройках разбиты окна. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Головчино Грайворонского округа при ударе повреждена машина, в селе Ломное – грузовик, в Шебекинском округе в селе Архангельское – частный дом и две хозпостройки, в селе Новоивановка Волоконовского округа – гараж, в поселке Пятницкое - транспортная инфраструктура, в селе Отрадное Белгородского округа – два частных дома и две надворные постройки.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.