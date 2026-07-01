Где ждут выпускников: Лихачев рассказал последние новости «Росатома»

В филиале «МГУ Саров» состоялся четвёртый выпуск магистров

Ряды российских атомщиков пополнил новый выпуск магистров саровского кампуса МГУ. Рассказываем, почему это событие задает новый кадровый тренд для всей страны и технических вузов Белгородской области.

На днях пришли важные новости: «Росатом» принял в свои ряды выпускников четвертого набора филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове (образовательное ядро Национального центра физики и математики). Дипломы магистратуры по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Физика» получили 69 молодых специалистов.

Для промышленных регионов, таких как Белгородская область, где сильна база собственных технических вузов (НИУ БелГУ, БГТУ им. В. Г. Шухова), это четкий сигнал: атомная отрасль сегодня масштабируется и активно ищет таланты по всей стране. Российским корпорациям нужны не просто исполнители, а ребята, способные решать нестандартные задачи.

Кадровая стратегия: что обещают молодым специалистам

Выпускной в Нижегородской области собрал ведущих руководителей российской науки. Главный посыл оказался общим для всех регионов: сегодня студенты могут работать над реальными государственными проектами прямо со студенческой скамьи, имея доступ к уникальной инфраструктуре Российского федерального ядерного центра.

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в своем обращении к магистрам подчеркнул масштаб стоящих перед отраслью задач:

«В этом году в госкорпорации будут трудоустроены 97 % выпускников “МГУ Саров”. Это очень ценно для нас. Но самое главное, что все вы, независимо от цвета диплома и дальнейших профессиональных предпочтений, готовы искать ответы на самые острые вызовы современной науки. Думаю, уже в процессе учёбы вы поняли, какой грандиозный масштаб научно-технологических задач нам предстоит решить в отрасли в ближайшие годы. Уверен, после такой школы вам многое по плечу. Дерзайте и побеждайте, а мы вам обязательно поможем!»

Статистика подтверждает эти слова: с 2021 года кампус выпустил 209 высококлассных специалистов, 85% из которых уже успешно работают в структурах «Росатома», а остальные развивают научную кооперацию НЦФМ.

Зачем атомной энергетике прикладные математики?

Сегодня международный портфель заказов отрасли непрерывно растет. Но современные проекты — это давно не только классические атомные станции. Госкорпорация развивает ядерную медицину (что особенно актуально для здравоохранения Белгородской области), новые материалы, суперкомпьютерные технологии и агропром.

Чтобы строить АЭС нового поколения или создавать медицинское оборудование, требуются сложнейшие математические расчеты, моделирование безопасности и разработка цифровых двойников. Именно поэтому выпускники направлений прикладной математики и IT сегодня на вес золота.

Фундамент для технологий

Успех образовательной модели в Сарове доказывает, что фундаментальная наука остается основой для любых прорывных технологий. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что именно физика и математика укрепляют интеллектуальную мощь России, а умение мыслить оригинально и смело — это вклад в национальную безопасность.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и научный руководитель НЦФМ Александр Сергеев также выразили уверенность, что знания и энергия молодых ученых будут максимально востребованы в стратегических проектах страны.

Завершился праздник красивой и понятной традицией: накануне вручения дипломов студенты и их наставники высадили яблоню на Аллее выпускников. Как живой символ того, что глубокие знания всегда должны приносить реальные плоды.

Для амбициозной белгородской молодежи эта история — отличный ориентир. Участие в подобных федеральных проектах, стажировки и целевые программы крупнейших корпораций открывают прямой путь к большой науке и успешной карьере.

Татьяна Юрьева

Фото НЦФМ