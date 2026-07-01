Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Волоконовка

В селе Новая Таволжанка дрон взорвался во дворе частного дома: разбиты окна, повреждены забор и автомобиль. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Под ударами дронов ВСУ три муниципалитета Белгородской области 1 июля. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

В поселке Волоконовка Волоконовского округа FPV-дрон взорвался на предприятии. Мужчину с ранениями голени на «скорой» везут в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки поврежден грузовик.

В Шебекинском округе в городе Шебекино повреждено техническое сооружение, в селе Новая Таволжанка – частный дом, забор и машина, в Краснояружском округе в селе Репяховка -гараж и машина, на хуторе Вязовской - объект инфраструктуры на предприятии.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.