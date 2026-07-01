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Политика1 июля 2026 9:58

Мужчина погиб, трое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Уразово

Враг атаковал шесть муниципалитетов региона
Алексей СЕРГУНИН
Троих пострадавших на «скорых» доставили в ЦРБ.

Троих пострадавших на «скорых» доставили в ЦРБ.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

При атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили ранения 1 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник ударил по машине. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Троих пострадавших на «скорых» доставили в ЦРБ. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Двое других получили минно-взрывные травмы и ранения плеча, рук и ног.

Загоревшуюся машину загорелась потушили пожарные. Также повреждены четыре машины и коммерческий объект.

В городе Грайворон поврежден грузовик.

В городе Грайворон поврежден грузовик.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка повреждена машина, в селе Архангельское – машина и частный дом, в городе Шебекино - две единицы спецтехники, в городе Грайворон – грузовик, в Белгородском округе в поселке Октябрьский - две «ГАЗели», в поселке Красная Яруга – две машины, на хуторе Вязовской – частный дом, в Яковлевском округе в поселке Томаровка - фасад коммерческого здания.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.