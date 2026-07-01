168 дронов ВСУ атаковали 55 населенных пунктов Белгородской области

На хуторе Церковный поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12 муниципалитетах Белгородской области 55 населенных пунктов атаковали ВСУ 30 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины три снаряда и 168 беспилотников нанесли удары по трем городам, шести поселкам, 40 селам и шести хуторам.

Погиб один человек, ранены 14. Повреждены 24 машины, 12 грузовиков, 11 домов (два – МКД), три коммерческих объекта, две хозпостройки, две «ГАЗели», два предприятия, объект торговли, забор, объект инфраструктуры, административное здание, гараж, складское здание и надворная постройка.

В селе Двулучное повреждена машина. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.