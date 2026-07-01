Фонд «Милосердие» помогает школьникам выбрать будущую профессию

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

В этом им поможет благотворительный фонд «Милосердие», который поддержал инициативы участников грантовой программы «Стальное дерево». Сразу несколько профориентационных проектов стартуют летом и продлятся до конца года.

Новая детская школа по обучению навыкам обработки дерева распахнет двери в Старом Осколе. Она станет постоянно действующей образовательной площадкой для подростков от 12 до 17 лет. На средства гранта школу оснастят современным токарно-столярным оборудованием. Регулярные занятия будут проходить в малых группах под руководством опытного наставника. Завершающий этап - итоговая выставка самых креативных работ участников.

Сразу два образовательных проекта стартуют в Екатеринбурге. Один из них - профильная смена в период летних каникул для ребят 8-9-х классов, которых познакомят с востребованными профессиями. Старшеклассники не только освоят начальные профессиональные компетенции, но и разработают проект фестиваля профессий, который проведут осенью в своих школах.

Еще один проект уральских волонтеров направлен на создание доступной среды, помогающей развитию инженерного мышления у детей и подростков. В рамках проекта для детско-юношеского центра «Вариант» приобретут наборы разнообразных конструкторов. С их помощью юные участники проекта научатся работать с различными материалами и техническими решениями.

В Заринске школьников 6-11 классов научат основным методам биологических исследований. Проект объединяет различные активности: онлайн-семинары, мастер-классы по туризму и радиосвязи, тестирование для отбора участников в итоговую четырёхдневную экспедицию. Финалом станет сама экспедиция и конференция, на которой участники представят свои работы.

Другая группа алтайских волонтеров проведет городские соревнования по робототехнике на базе Центра цифрового образования «IT-куб». В них примут участие школьные команды Заринска. Все желающие смогут не только поболеть за своих представителей, но и посетить мастер-классы по робототехнике и программированию

Профориентационные игры для детей из многодетных семей проведут в Липецке. Проект "Лестница возможностей" включает серию мероприятий, которые помогут составить индивидуальные планы образовательной траектории. Ребята посетят мастер-классы, чтобы "примерить" профессию на себя и узнать о доступных для подростков вариантах заработка. Авторы проекта хотят поддержать желание подростков развивать свои компетенции, что, по их мнению, повышает шансы ребенка на успешную и счастливую карьеру в будущем.

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