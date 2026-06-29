Двое мужчин ранены при атаке ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский

Фото пресс-службы оперштаба региона.

При атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя 29 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский от взрыва дрона у одного мужчины ранение голени, у другого - предварительно, акубаротравма. Для обследования их на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены две машины.

Для обследования пострадавших на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Стригуны Борисовского округа повреждены восемь частных домов, две хозпостройки и машина, в Краснояружском округе в селе Сергиевка - стена складского здания, в Яковлевском округе в селе Алексеевка – частный дом, в Шебекинском округе в селе Зиборовка – частный дом, в селе Мешковое дрон - социальный объект, в городе Грайворон - коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа – частный дом.

По данным Минобороны РФ, 29 июня с 7:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 96 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб от ударов дронов ВСУ по предприятию в Ржевке Белгородской области.