Мужчина погиб от ударов дронов ВСУ по предприятию в Ржевке Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары беспилотниками в семи населенных пунктах Белгородской области. В результате атак погиб мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.
Так, несколько украинских беспилотников атаковали производственное предприятие в селе Ржевка Шебекинского округа. На месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина. Из-за детонации на территории загорелись здание и материалы.
Еще один FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно в городе Шебекино. Три автомобиля посекло осколками. После атаки второго беспилотника по предприятию загорелось здание цеха. Пожар оперативно ликвидировали. В селе Нежеголь Шебекинского округа от удара дрона противника повреждены автомобиль и ограждение частного дома.
В селе Бессоновка Белгородского округа после атаки FPV-дрона в здании предприятия разбиты окна и посечен фасад.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации дрона поврежден забор частного дома.
В поселке Быценков Краснояружского округа из-за удара FPV-дрона в частном домовладении повреждены фасад и газовая труба. В селе Илек-Пеньковка при атаке дрона в частном доме пробита крыша.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.