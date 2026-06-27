Мужчина погиб от ударов дронов ВСУ по предприятию в Ржевке Белгородской области

Атакам со стороны ВСУ подверглись семь населенных пунктов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары беспилотниками в семи населенных пунктах Белгородской области. В результате атак погиб мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

Так, несколько украинских беспилотников атаковали производственное предприятие в селе Ржевка Шебекинского округа. На месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина. Из-за детонации на территории загорелись здание и материалы.

Еще один FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно в городе Шебекино. Три автомобиля посекло осколками. После атаки второго беспилотника по предприятию загорелось здание цеха. Пожар оперативно ликвидировали. В селе Нежеголь Шебекинского округа от удара дрона противника повреждены автомобиль и ограждение частного дома.

В селе Бессоновка Белгородского округа после атаки FPV-дрона в здании предприятия разбиты окна и посечен фасад.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации дрона поврежден забор частного дома.

В поселке Быценков Краснояружского округа из-за удара FPV-дрона в частном домовладении повреждены фасад и газовая труба. В селе Илек-Пеньковка при атаке дрона в частном доме пробита крыша.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.