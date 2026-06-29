128 дронов ВСУ ударили по 39 населенным пунктам Белгородской области

В посёлке Пролетарский поврежден частный дом. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В девяти муниципалитетах Белгородской области 39 населенных пункта атаковали ВСУ 28 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 16 снарядов и 128 беспилотников нанесли удары по двум городам, семи поселкам, 29 селам и одному хутору.

Ранена одна женщина. Повреждены десять машин, семь домов (три – МКД), пять грузовиков, три коммерческих объекта, две надворные постройки, два предприятия, социальный объект, объект инфраструктуры и «ГАЗель».

В селе Нижнее Березово-Второе повреждена машина. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб от ударов дронов ВСУ по предприятию в Ржевке Белгородской области.