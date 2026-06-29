Трое человек ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

В селе Белянка Шебекинского округа два FPV-дрона ударили по территории предприятия - поврежден «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются 29 июня. Пострадали три мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб региона.

На хуторе Гаевка Волоконовского округа дрон атаковал грузовик. Один мужчина получил ранения лица и голени, другой - перелом ноги. На «скорых» их везут в Валуйскую ЦРБ. Транспорт поврежден. В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирована женщина, которая повредила позвоночник, локоть и получила акубаротравму сегодня при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа.

На «скорых» пострадавших везут в Валуйскую ЦРБ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородском округе в селе Варваровка повреждены грузовик и легковушка, в селе Отрадное – машина, в поселке Малиновка - два социальных объекта, в селе Белянка Шебекинского округа – «КамАЗ», в селе Новая Таволжанка - частный дом, в селе Маломихайловка – частный дом и машина, в районе села Нижнее Березово-Второе - прицеп грузовика, в городе Шебекино – хозпостройка, в селе Санково Грайворонского округа – частный дом, в Ракитянском округе в селе Илек-Кошары - объект инфраструктуры, в поселке Степное Краснояружского округа - социальный и инфраструктурный объекты, на хуторе Вязовской – частный дом, газовая труба и автомобиль.

На хуторе Вязовской от атаки FPV-дрона повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.