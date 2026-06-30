Лучший сварщик Белгородчины работает на Лебединском ГОКе

Фото - архив пресс-службы ЛГОКа.

Электрогазосварщик управления по ремонту механического и электроэнергетического оборудования Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») Василий Головачев одержал победу в региональном этапе федерального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В состязании за звание лучшего специалиста сошлись шесть сильнейших сварщиков региона. Конкурсная программа включала два этапа: 30 вопросов на проверку теоретических знаний и решение практических задач.

Практическая часть была направлена на демонстрацию ключевых профессиональных навыков: участникам нужно было выполнить стыковку - один из самых распространенных и при этом ответственных типов соединений. Василий безупречно справился с задачей: он качественно сварил встык две металлические пластины и две трубы, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Фото - архив пресс-службы ЛГОКа.

- Для меня этот конкурс - возможность показать, насколько важна точность и ответственность в нашей профессии. Рад, что смог достойно представить Лебединский ГОК и свое подразделение. Эта победа - результат ежедневной работы и поддержки коллег, - отметил Василий Головачев.

В статусе победителя регионального этапа Василий получил возможность принять участие в федеральном этапе, который пройдет в сентябре в Перми.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2025 году вошел в федеральный проект «Человек труда» нацпроекта «Кадры» и существенно расширил масштаб: число номинаций выросло с 4 до 25.

Организатором мероприятия выступает Министерство труда РФ. Цель конкурса - популяризировать востребованные рабочие профессии и сформировать у молодёжи позитивный образ квалифицированного специалиста. По данным Минтруда России, специалисты со средним профессиональным образованием закрывают около 65 % кадровой потребности - среди них особенно востребованы токари, сварщики, электромонтеры, слесари, операторы ЧПУ и другие рабочие профессии.