227 дронов ВСУ ударили по 79 населенным пунктам Белгородской области

В селе Отрадное повреждены частный дом и газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В десяти муниципалитетах Белгородской области 79 населенных пункта атаковали ВСУ 24 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Дорогощь поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Со стороны Украины 38 снарядов и 227 беспилотников нанесли удары по трем городам, 12 поселкам, 52 селам и 12 хуторам.

Ранены пятеро человек. Повреждены 23 дома (четыре – МКД), 20 машин, восемь грузовиков, шесть надворных построек, шесть единиц техники, три объекта инфраструктуры, три «ГАЗели», два коммерческих объекта, два административных здания, линия электропередачи, газовая труба, социальный объект, гараж, хозпостройка, трактор, спецтехника, ангар и забор.

В поселке Октябрьский повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.