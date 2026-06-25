Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Волчья Александровка

Мужчину со множественными ранениями лица и тела на «скорой» везут в Валуйскую ЦРБ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон атаковал машину 25 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину со множественными ранениями лица и тела на «скорой» везут в Валуйскую ЦРБ. Автомобиль поврежден.

В населенном пункте повреждены социальный объект и транспортное средство, в селе Борисовка - две надворные постройки и машина.

В селе Ржевка Шебекинского округа поврежден частный дом, в селе Нижнее Березово-Второе – три машины, в Белгородском округе в районе села Крутой Лог – спецтехника, в Ракитянском округе в селе Трефиловка - гараж, автомобиль и одна единица спецтехники, в селе Бобрава - навес и грузовик, в селе Смородино Грайворонского округа – социальный объект, в поселке Красная Яруга – машина и частный дом.

В селе Бобрава повреждены навес и грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.