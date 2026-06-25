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Политика25 июня 2026 11:44

Два человека ранены при ударе ВСУ по белгородским селам 25 июня

Ударам врага подверглись четыре муниципалитета Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области 25 июня. Пострадали два человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Трефиловка Ракитянского округа в результате атаки дрона на трактор у мужчины ранены грудная клетка, живот и ноги. На «скорой» пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода. Техника повреждена. Также в округе в селе Солдатское от ударов FPV-дронов повреждены зафиксированы три легковушки и грузовик. В селе Русская Березовка повреждены частный дом и газовая труба.

В селе Трефиловка Ракитянского округа в результате атаки дрона на трактор у мужчины ранены грудная клетка, живот и ноги.

В селе Трефиловка Ракитянского округа в результате атаки дрона на трактор у мужчины ранены грудная клетка, живот и ноги.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За медицинской помощью обратился еще один мужчина, пострадавший от удара FPV-дрона по машине в районе села Фищево Краснояружского округа. В городской больнице №2 Белгорода у него диагностировали акубаротравму. Дальше лечиться он будет амбулаторно.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа повреждены фасад социального объекта и автомобильный прицеп, в поселке Красная Яруга – частный дом, в Шебекинском округе в селе Маломихайловка – грузовик, в селе Нежеголь - микроавтобус и легковушка.

В селе Русская Березовка повреждены частный дом и газовая труба.

В селе Русская Березовка повреждены частный дом и газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.