Мужчина погиб при ударе врага по белгородскому хутору Фищево

Машина повреждена. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель погиб в Краснояружском округе в результате атаки со стороны ВСУ 25 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В районе хутора Фищево FPV-дрон ударил по машине. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Автомобиль поврежден.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.