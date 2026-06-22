Мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино

Фото оперштаба Белгородской области.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал коммерческий объект 22 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчине с ранениями лица и руки оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода. Дальше лечиться он будет амбулаторно. В здании повреждены остекление и входная группа. Также поврежден «КамАЗ».

На хуторе Хуторище повреждена одна единица сельхозтехники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородском округе в поселке Октябрьский повреждены две легковушки и коммерческий объект, в селе Гора-Подол Грайворонского округа – трактор, в селе Смородино - объект инфраструктуры, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка – два частных дома, в Волоконовском округе в селе Борисовка – машина, на хуторе Хуторище – частный дом и одна единица сельхозтехники.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороры РФ, с 7:00 до 20:00 22 июня перехвачен и уничтожен 141 украинский БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Тульской, Орловской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.