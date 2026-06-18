Два человека ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

После оказания помощи в ЦРБ раненого переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время атак со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области 18 июня.

В поселке Ракитное FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта. Получивший ранение спины мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. После оказания помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Накануне вечером за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала при взрыве дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.