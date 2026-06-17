Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по Белгороду 17 июня

Фото оперштаба Белгородской области.

В результате террористического удара дрона ВСУ погиб мирный житель 17 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Белгороде дрон атаковал грузовик. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Транспорт поврежден.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.