Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 июня 2026 14:36

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по Белгороду 17 июня

Грузовик получил повреждения
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

В результате террористического удара дрона ВСУ погиб мирный житель 17 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Белгороде дрон атаковал грузовик. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Транспорт поврежден.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.