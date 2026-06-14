Белгородец пострадал в результате детонации беспилотника ВСУ

Мужчина доставлен в Борисовскую ЦРБ. Фото из архива КП

В Белгородской области мирный житель ранен в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения, - говорится в сообщении.

У мужчины повреждения руки, грудной клетки и ног. Пострадавший доставлен в Борисовскую ЦРБ.

Уточняется, что на месте атаки зафиксированы повреждения автомобиля, частного дома и хозпостройки.

Напомним, ранее сообщалось о 57 населенных пунктах Белгородской области, атакованных ВСУ за прошедшие сутки.