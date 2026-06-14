ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 200 беспилотников

В результате атак сгорели несколько частных домов и транспортных средств Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 57 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 194 беспилотника и 39 боеприпасов. Пострадали трое взрослых и ребенок, также госпитализирован мужчина, получивший ранения несколько дней назад. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском, Губкинском, Корочанском и Старооскольском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгороде поврежден частный дом.

В Белгородском округе в селе Чайки в результате детонации взрывного устройства на территории частного домовладения ранен ребенок. Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены шесть частных домов, хозпостройки, две легковушки и грузовик.

В Борисовском поврежден частный дом. Полностью сгорели хозпостройка и социальный объект.

В Валуйском округе сгорели частный дом и надворная постройка, повреждены еще три частных дома.

В Волоконовском округе поврежден частный дом.

В Грайворонском округе в Грайвороне при отражении атаки дрона ранен боец «Орлана». Мужчина госпитализирован. Повреждены два частных дома, надворная постройка, автомобиль.

В Краснояружском округе от удара дрона по грузовику пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась, транспорт поврежден. От детонации еще одного FPV-дрона ранен сотрудник МЧС. Мужчина находится на стационарном лечении. Повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройка, частный дом, гараж, объект инфраструктуры, пять легковушек и грузовик.

В Ракитянском округе повреждено оборудование.

В Шебекинском округе вчера в больницу госпитализирован мужчина, получивший ранение глаза в результате атаки дрона в селе Ржевка 7 июня. В округе повреждены инфраструктурный объект, четыре грузовика, два из которых сгорели, четыре частных дома, хозпостройка, гараж и три легковушки.