В Белгороде состоялось очередное заседание областной Думы

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы

Важные вопросы

Июньское заседание Белгородской областной Думы началось с обращения к парламентариям временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, который обсудил с депутатами ряд значимых для региона направлений и отметил, что по многим из них уже получена поддержка на федеральном уровне.

Отметим, что назначение выборов Губернатора Белгородской области стало одним из ключевых вопросов повестки прошедшего заседания. Руководствуясь действующим законодательством, народные избранники определили: назначить выборы высшего должностного лица региона на единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Для детской безопасности

Еще одним важным решением заседания спикер регионального заксобрания Юрий Клепиков назвал принятие в первом чтении закона Белгородской области «Об установлении ограничения розничной продажи моторного топлива несовершеннолетним на территории Белгородской области».

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы

- Конечно, такая серьезная проблема, как безопасность детей, требует комплексного решения. В первую очередь, это пристальное внимание родителей за тем, как проводят свободное время их дети, и усиление контроля со стороны органов ГИБДД за движением по дорогам. На федеральном уровне продолжается обсуждение и внедрение мер, направленных на защиту жизни и здоровья подрастающего поколения. Принятое сегодня решение — не просто формальный шаг, а значимое действие, которое станет частью большой и важной работы по созданию безопасной среды для детей, - подчеркнул Юрий Николаевич.

Насыщенная повестка

Парламентарии рассмотрели вопрос исполнения бюджета территориального ФОМС за прошлый год. Исходя из представленного руководителем Фонда доклада, годовые бюджетные ассигнования по доходам выполнены на 100,5 %, а фактические расходы составили 98,7 %.

В ходе прошедшего заседания были приведены в соответствие федеральным нормам некоторые законы области. В частности, в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», приняли изменения в Избирательный кодекс Белгородской области. В региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» также внесли корректировки в связи с необходимостью унификации изложения статей, закрепления их деления на части.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы

Эти и другие законодательные изменения были единогласно поддержаны депутатами.

Также депутаты приняли положительные решения и по другим вопросам повестки — утвердили кандидатуры, представленные к назначению на должности мировых судей, согласовали награждения наградами Белгородской области, приняли постановления областной Думы, а также дали отзывы на ряд федеральных законопроектов.