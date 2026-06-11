Металлоинвест собрал любителей бега на полумарафоне в Белгородской области

Фото – Александр Белашов.

В Губкине состоялся традиционный полумарафон, объединивший 2 тысячи профессионалов и любителей бега. В этом году спортивный праздник был посвящен 20-летию Металлоинвеста. Соревнования прошли при поддержке Компании в рамках программы социально-экономического партнерства с Белгородской областью.

На старт вышли спортсмены из 12 регионов и 126 городов и населенных пунктов страны. Самому юному участнику в день соревнований исполнился всего месяц, самому возрастному – 79 лет.

Программа включала 10 форматов стартов для разных возрастов и уровней подготовки. День открыл фан забег для малышей до 5 лет на дистанции 50 метров. Затем состоялись детские забеги на 200, 400 и 800 метров. По традиции прошел инклюзивный старт на 200 метров для участников с ограниченными возможностями здоровья. Особым событием полумарафона стал «Забег в ползунках» на 20 шагов – в честь 20-летия Металлоинвеста.

Для взрослых подготовили дистанции 1, 5, 10 и 21 км, а также соревнования по скандинавской ходьбе на 5 км. Главным испытанием стала дистанция 21,1 км, в этом году получившая название «стальная». Она символизирует надежность и выносливость – качества, которые объединяют металлургов и спортсменов.

Среди участников – более 650 сотрудников предприятий Металлоинвеста. Многие вышли на старт вместе с семьями и показали достойные результаты на различных дистанциях.

- Спорт и производство неразрывно связаны: здоровые люди – это основа успешного производства, а активный образ жизни – залог их здоровья, – подчеркнул управляющий директор Лебединского ГОКа Сергей Напольских. – Наши сотрудники всегда стремятся к победе, и это помогает им достигать высоких результатов. В юбилейный для Компании год вдвойне приятно подарить такой яркий спортивный праздник коллективу комбината и жителям города.

Особое внимание организаторы уделили экологической составляющей мероприятия. На трассе, в зоне финиша и на фуд корте были установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, а волонтёры помогали участникам сортировать мусор. Кроме того, все желающие могли воспользоваться многоразовыми бутылками для воды, что позволило существенно сократить использование пластика.

Следующий крупным беговым событием в регионе станет Оскольский полумарафон, который пройдет в конце лета, 29 августа в Старом Осколе.