Два человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в Белгородской области

Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ. Фото из архива КП

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Атака зафиксирована в хуторе Красиво Борисовского округа. Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

- Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина - осколочные ранения головы и грудной клетки, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

Уточняется, что автомобиль получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших при ударе вражеского беспилотника по машине в Белгородской области.