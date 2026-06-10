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Политика10 июня 2026 19:49

Два человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в Белгородской области

У женщины и мужчины осколочные ранения
Марина МАКОВЛЕВА
Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ. Фото из архива КП

Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ. Фото из архива КП

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Атака зафиксирована в хуторе Красиво Борисовского округа. Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

- Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина - осколочные ранения головы и грудной клетки, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

Уточняется, что автомобиль получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших при ударе вражеского беспилотника по машине в Белгородской области.