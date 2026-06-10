Один человек погиб, двое пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области мирный житель погиб при ударе со стороны ВСУ, еще двое получили ранения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья, - говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в Ракитянскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

У супруги погибшего осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего сына - ранение глаза. Пострадавших на скорой помощи направили в областную клиническую больницу.

Еще один дрон атаковал в поселке легковой автомобиль. В селе Илек-Кошары при ударе дрона повреждения получили хозпостройка, забор частного дома и ГАЗель.

В городе Шебекино при детонации FPV-дрона загорелся склад, огонь ликвидировали пожарные расчеты. Также дроны атаковали два грузовых и два легковых автомобиля. Один из грузовиков загорелся. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом, частично разрушена кровля, повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. В селе Белянка дрон пробил кровлю хозпостройки.

Фото оперативного штаба Белгородской области

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга беспилотник повредил остекление частного дома и автомобиль.

В Белгородском округе в хуторе Церковный детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия, повреждена кровля в одном из корпусов.