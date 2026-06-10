Парламентарии помогут отремонтировать кровлю дома семье участника СВО из Липецкой области

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Глава семейства Прохоровых — участник специальной военной операции. У супругов свой дом в селе Гудово Добровского округа. Основная проблема — изношенная кровля, которая отслужила свой срок и постоянно протекает. Из-за неё пара не может сделать полноценный ремонт.

Справится с такой масштабной задачей без мужчины в доме – непросто. Женщина обратилась за помощью к сенатору Максиму Кавджарадзе и спикеру облсовета Владимиру Серикову.

Парламентарии взяли на себя обязательство помочь за счёт внебюджетных средств. В ближайшее время подрядчик уже должен приступить к работам.

- Это не первая семья защитников из Липецкой области, с которой мне удалось познакомиться лично. Наказы от самих бойцов, их жён я считаю приоритетными в своей парламентской деятельности. Проделана большая законодательная работа, но это не повод останавливаться, всегда стараюсь вникнуть в их бытовые вопросы и оказать содействие. Буду работать над этим и дальше, - отметил сенатор Максим Кавджарадзе.