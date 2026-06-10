До двух увеличилось число пострадавших при атаке на белгородский Шебекино

Фото регионального оперштаба.

Количество пострадавших в результате взрыва дрона на территории коммерческого объекта в городе Шебекино 10 июня увеличилось до двух человек. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован получивший акубаротравму сотрудник МЧС.

В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал машину. Мужчину в тяжелом состоянии с ранениями лица, грудной клетки, рук и ног бойцы «БАРС-Белгород» доставили в ЦРБ. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу. Машина повреждена.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая разбиты окна, посечены фасад административного здания и легковушка на территории предприятия.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая разбиты окна, посечены фасад административного здания и легковушка на территории предприятия. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шебекино на парковке посечены пять машин, выбиты окна административного здания предприятия. В селе Маломихайловка сгорела кабина грузовика. В Валуйском округе в селе Долгое пробиты кровли, повреждены окна и заборы двух частных домов и надворной постройки.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.