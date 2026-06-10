Двое мужчин ранены в результате атаки ВСУ по Белгороду

На «скорой» двоих мужчин с ранениями лица и ног доставили в областную клиническую больницу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ 10 июня. Ранены два человека. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

На «скорой» двоих мужчин с ранениями лица и ног доставили в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В результате взрыва воспламенился грузовик, но возгорание ликвидировано.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.