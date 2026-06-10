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Политика10 июня 2026 8:32

Боец «Орлана» ранен при ударе ВСУ по белгородскому Шебекино

Враг атаковал три муниципалитета Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба региона.

Фото оперштаба региона.

Под ударами ВСУ 10 июня оказались три муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино от взрыва дрона на территории коммерческого объекта боец подразделения «Орлан» получил ранение кисти. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи продолжит лечение амбулаторно. На месте атаки посечена легковушка.

В городе повреждены два грузовика, хозпостройка, в селе Мешковое Шебекинского округа – частный дом, в селе Маломихайловка – частный дом, в селе Графовка – многоквартирный дом и социальный объект, в Валуйском округе в селе Долгое – частный дом и хозпостройка, в селе Дорогощь Грайворонского округа – частный дом.

В Валуйском округе в селе Долгое при детонации FPV-дрона повреждены крыши, окна и фасады частного дома и хозпостройки.

В Валуйском округе в селе Долгое при детонации FPV-дрона повреждены крыши, окна и фасады частного дома и хозпостройки.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.