Боец «Орлана» ранен при ударе ВСУ по белгородскому Шебекино

Фото оперштаба региона.

Под ударами ВСУ 10 июня оказались три муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино от взрыва дрона на территории коммерческого объекта боец подразделения «Орлан» получил ранение кисти. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи продолжит лечение амбулаторно. На месте атаки посечена легковушка.

В городе повреждены два грузовика, хозпостройка, в селе Мешковое Шебекинского округа – частный дом, в селе Маломихайловка – частный дом, в селе Графовка – многоквартирный дом и социальный объект, в Валуйском округе в селе Долгое – частный дом и хозпостройка, в селе Дорогощь Грайворонского округа – частный дом.

В Валуйском округе в селе Долгое при детонации FPV-дрона повреждены крыши, окна и фасады частного дома и хозпостройки. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.