192 дрона ВСУ ударили по 14 муниципалитетам Белгородской области

В поселке Красная Яруга повреждены две единицы сельхозтехники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14 муниципалитетах Белгородской области 72 населенных пункта атаковали ВСУ 9 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 28 снарядов и 192 беспилотника нанесли удары по трем городам, девяти поселкам, 53 селам и семи хуторам.

В селе Красная Поляна повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб один человек, ранены четверо. Повреждены 17 домов, 17 машин, четыре хозпостройки, три коммерческих объекта, три газовые трубы, две единицы сельхозтехники, два грузовика, два социальных объекта, два предприятия, две линии электропередачи, два инфраструктурных объекта, складское помещение, надворная постройка, гараж и ангар.

В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.