Проекты фонда «Милосердие»: культурное разнообразие для регионов

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

В четырех регионах России стартуют волонтерские проекты, которые помогут создать уникальные арт-центры и расширить творческие горизонты увлеченных искусством жителей. Эти инициативы реализуются при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и разработаны победителями грантовой программы «Стальное дерево» 2026 года. Благодаря волонтерам культурная жизнь городов и поселений наполнится новым содержанием и незабываемыми эмоциями.

Архангельское, Белгородская область

В селе Архангельское на базе Дома культуры откроется студия изобразительного искусства. В мир творчествасмогут погрузиться юные художники в возрасте 7–10 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Здесь их научат традиционным техникам рисования, а итогом проекта станет выставка детских работ, которая вдохновит и удивит!

Елец

В Ельце появится новое выставочное пространство для молодых талантов. На средства гранта будут установлены подвесные системы для картин, профессиональное освещение и мобильные выставочные конструкции. Каждый год здесь планируется проводить не менее 10 выставок, где молодые авторы смогут продемонстрировать свои произведения и завоевать сердца зрителей.

Екатеринбург

В Екатеринбурге волонтеры помогут детям с ограниченными возможностями здоровья приобщиться к театральному искусству. Подготовленные для работы в театрепереводчики русского жестового языка будут сопровождать юных зрителей и помогать им погружаться в атмосферу спектаклей. Это уникальная возможность для детей увидеть мир театра с новой стороны!

Заринск

В Заринске откроется новый выставочный зал, который станет комфортной площадкой для представления и обсуждения лучших образцов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Здесь будут выставлены работы как молодых авторов, так и опытных мастеров со всей страны, создавая пространство для диалога и обмена идеями.

Гришино, Алтайский край

Село Гришино готовится к открытию музея, который станет хранителем местных традиций. Посвященные переселенцам на Алтае и ремеслам селаэкспозиции представятсами жителями, которые попробуют себя в роли экскурсоводов. Кульминацией станет фестиваль «Дни русской культуры», который объединитболее 500 участников всех возрастов на мастер-классах, дегустациях и конкурсах. Музей будет работать круглый год, а фестиваль станет ежегодным событием, помогающим развивать сельский туризм.

Доброе, Липецкая область

В селе Доброе возрождаются традиции глиняной игрушки. В специально оборудованной творческой мастерской молодежь сможет изучить секреты опытных наставников-гончаров. Завершится проект выставкой «Добровские сказания», где будут представлены лучшие работы, которые смогут стать прообразами оригинальных сувениров.

Липецк

Межрегиональный фестиваль «Ты взойди, солнце красное!» соберет детские народные певческие ифольклорные коллективы с возрастом участников от 8 до 15 лет. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный онлайн и финальный офлайн. Фестиваль предложит мастер-классы по этнохореографии, фольклорному пению и традиционным ремеслам. Финалом станет гала-концерт победителей, который создаст атмосферу праздника и единства.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программы реализуют на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. На сотни благотворительных проектов направлено более 14,1 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтинга RAEX. Социальный партнер группы НЛМК.

Программа «Стальное дерево» действует десятый год и объединила более 30 тысяч человек. На гранты направлено свыше 144 млн рублей. Их обладателями стали 580 жителей из трех федеральных округов России. В 2026 году грантополучатели реализуют 57 социальных проектов в четырех регионах страны.

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