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Политика15 июня 2026 6:22

Трое человек ранены при ударе врага по белгородскому Шебекинскому округу 15 июня

Атакам ВСУ подверглись четыре муниципалитета
Алексей СЕРГУНИН
В селе Бобрава Ракитянского округа повреждены остекление частного дома и машина.

В селе Бобрава Ракитянского округа повреждены остекление частного дома и машина.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре муниципалитета подверглись ударам ВСУ 15 июня. Пострадали три мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино в результате взрыва FPV-дрона на остановке женщина получила ранение живота и грудной клетки, у мужчины - ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждено остекление коммерческого объекта.

На хуторе Ржавец Шебекинского округа дрон атаковал «ГАЗель». Бойцы самообороны доставили в ЦРБ водителя, получившего ранение бедра. Транспорт посечен осколками.

В Валуйском округе в селе Кукуевка в двух частных домах разбиты окна, а также повреждена линия электропередачи.

В Валуйском округе в селе Кукуевка в двух частных домах разбиты окна, а также повреждена линия электропередачи.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Валуйском округе в селе Кукуевка в двух частных домах разбиты окна, а также повреждена линия электропередачи. В селе Бобрава Ракитянского округа повреждены остекление частного дома и машина, в городе Грайворон – машина.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.