Два мирных жителя ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области два человека пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья, - говорится в сообщении.

На скорой помощи пострадавшего направили в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждения получили фасад и остекление частного дома.

В городе Шебекино детонация дрона произошла на территории частного дома. Женщина получила минно-взрывную травму и была госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода. Зафиксированы повреждения надворной постройки и машины.

В Шебекинском округе в районе села Крапивное беспилотник нанес удар по ГАЗели, машина повреждена. В селе Белянка при атаках дронов в двух коммерческих объектах пострадали остекление, фасады и входные группы.

В селе Отрадное Белгородского округа сдетонировавший FPV-дрон повредил машину. В селе Шагаровка из-за удара беспилотника загорелся автомобиль, огонь удалось потушить. Также повреждены две машины, фасад и остекление коммерческого объекта. На дороге Головино - Политотдельский при удара FPV-дрона повреждены стекла и двери легковушки. В селе Красный Октябрь при детонации дрона сгорела ГАЗель. В поселке Дубовое FPV-дрон атаковал грузовик.

Фото оперативного штаба Белгородской области

В Валуйском округе в хуторе Михайловка при атаке дрона пробита кровля и выбиты окна в частном доме.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга детонация беспилотника произошла на территории коммерческого объекта, повреждения получили навес и остекление. Другой дрон повредил три машины.

В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль. В селе Мощеное Грайворонского округа в результате удара дрона в частном доме пробита крыша и разбиты окна. В селе Смородино дрон повредил объект инфраструктуры.

По уточненной информации, Белгороде в результате детонации повреждения получили 35 квартир в 20 многоэтажках, два частных дома, социальный и шесть коммерческих объектов.