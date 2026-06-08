В Белгороде в результате детонации повреждены 35 квартир, два частных дома и социальный объект

Фото: официальный канал Валентина Демидова

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место ЧП в Белгороде. В результате детонации в городе зафиксированы разрушения. Пострадавших нет.

Как рассказал градоначальник, на данный момент известно о повреждении 35 квартир в 20 многоэтажках и двух частных домов, повреждено остекление. Кроме того, есть повреждения остекления и потолочных покрытий социального объекта.

Фото: официальный канал Валентина Демидова

- Управы работают на месте - помогают жителям, фиксируют повреждения, - сообщает Валентин Демидов.

Уточняется, что те, кому нужна помощь, могут обратиться за ней по телефону 112.