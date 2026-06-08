Пять женщин ранены при ударе ВСУ по белгородскому селу Беловское

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц 8 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.
Женщин с предварительным диагнозом «акубаротравмы» для обследования на «скорых» везут в городскую больницу №2 Белгорода.
При взрыве в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Оперативные службы работают на месте.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 8 июня перехвачены и уничтожены 124 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.