Пять женщин ранены при ударе ВСУ по белгородскому селу Беловское

Женщин с предварительным диагнозом «акубаротравмы» для обследования на «скорых» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц 8 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Женщин с предварительным диагнозом «акубаротравмы» для обследования на «скорых» везут в городскую больницу №2 Белгорода.

При взрыве в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Оперативные службы работают на месте.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 8 июня перехвачены и уничтожены 124 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.