Один погиб, восемь ранены: ВСУ атаковали 60 населенных пунктов Белгородской области

В селе Ясные Зори поврежден грузовой автомобиль. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 11 муниципалитетах Белгородской области 60 населенных пункта атаковали ВСУ 7 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 30 снарядов и 144 беспилотника нанесли удары по четырем городам, шести поселкам, 39 селам и одному хутору.

В селе Глотово повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб один человек, ранены восемь. Повреждены 23 дома, шесть машин, семь хозпостроек, пять грузовиков, пять надворных построек, два коммерческих объекта, два объекта инфраструктуры, «УАЗ», социальный объект, линия электропередачи, прицеп, предприятие и «КамАЗ».

В городе Шебекино повыреждены частный дом и "КамАЗ". Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.