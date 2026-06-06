Мужчина получил осколочное ранение и акубаротравму при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
- В Белгородском округе в селе Отрадное дрон атаковал автомобиль. Мужчину попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу, - отмечает оперштаб Белгородской области.
У пострадавшего осколочное ранение плеча и акубаротравма. Для дальнейшего лечения его направят в городскую больницу №2 Белгорода.
В Шебекинском округе в селе Пристень FPV-дрон атаковал машину. Транспортное средство повреждено, также разбиты окна в частном доме. В селе Графовка при детонации дрона повреждено остекление одной квартиры в многоэтажке.
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа сдетонировавший FPV-дрон повредил окна частного дома и машину.
Напомним, ранее сообщалось о 12-летней девочке, получившей ранения при ударе беспилотника ВСУ по машине в Белгородской области.