Мужчина получил осколочное ранение и акубаротравму при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Беспилотники атаковали машины и частные дома. Фото из архива КП

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Белгородском округе в селе Отрадное дрон атаковал автомобиль. Мужчину попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу, - отмечает оперштаб Белгородской области.

У пострадавшего осколочное ранение плеча и акубаротравма. Для дальнейшего лечения его направят в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекинском округе в селе Пристень FPV-дрон атаковал машину. Транспортное средство повреждено, также разбиты окна в частном доме. В селе Графовка при детонации дрона повреждено остекление одной квартиры в многоэтажке.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа сдетонировавший FPV-дрон повредил окна частного дома и машину.

Напомним, ранее сообщалось о 12-летней девочке, получившей ранения при ударе беспилотника ВСУ по машине в Белгородской области.