12-летняя девочка ранена при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

У девочки диагностированы множественные осколочные ранения. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области ребенок пострадал при атаке ВСУ на автомобиль. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Удар был нанесен в поселке Октябрьский Белгородского округа, где FPV-дрон предпринял атаку на машину.

- 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Автомобиль получил повреждения. Кроме того, в двух частных домах разбиты окна, есть повреждения фасадов и заборов.

Напомним, ранее сообщалось о четверых пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородскую область 6 июня.