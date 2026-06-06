Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Белгородской области 6 июня

В Яковлевском округе после атаки дронов повреждена детская площадка Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники ВСУ ударили по семи населенным пунктам в приграничье Белгородской области 6 июня. В результате атак ранены четыре человека. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, украинский дрон нанес удар по коммерческому объекту в городе Валуйки. Мирный житель получил множественные осколочные ранения спины и голени. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу. На месте атаки повреждены навес и автомобиль.

В Шебекинском округе при детонации беспилотника противника в селе Новая Таволжанка пострадали бойцы подразделения «Орлана». Сослуживцы доставили троих мужчин с осколочными ранениями различных частей тела в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В населенном пункте после детонации другого FPV-дрона повреждена машина. От удара еще одного беспилотника в частном домовладении выбиты окна, повреждены крыша и фасад. В селе Белянка в результате детонации дрона на парковке предприятия повреждены 12 автомобилей.

В поселке Комсомольский Белгородского округа из-за удара беспилотника в частном доме пробита кровля. В поселке Малиновка вследствие взрыва дрона огнем поврежден частный дом.

В селе Теребрено Краснояружского округа при атаке FPV-дрона поврежден частный дом.

В хуторе Глушинский Яковлевского округа из-за атак двух беспилотников поврежден инвентарь на детской площадке.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.